Corona-Folgen: Zahl der Sozialhilfe-Anträge steigt

Die Folgen der Corona-Pandemie sorgen dafür, dass viele Menschen weniger Geld im Geldbeutel haben, was dieses Symbolbild verdeutlichen soll. Zu spüren bekam das auch das Sozialamt in Kitzingen, in Form von gestiegenen Antragszahlen auf Sozialleistungen. Foto: Jens Kalaene, dpa