Am Samstag, 19. Juni, findet um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg ein Cello-Recital mit Christoph Steiner-Heinlein statt. Der Eintritt ist frei. Das Konzertmotto lautet " Überall" und zieht sich durch das gesamte Programm, heißt es in der Ankündigung. Christoph Steiner-Heinlein erhielt seine musikalische Ausbildung bei Annemarie Dengler-Speermann an der Hochschule für Musik Würzburg. Weitere Impulse gaben Meisterkurse bei Cellisten wie Bernard Greenhouse oder Pieter Wispelwey. In seinen Konzerten widmet er sich vorwiegend selten gespielter Literatur für Violoncello solo und erläutert diese dem Publikum auch unterhaltsam.

Je nach der aktuellen Inzidenzzahl und den entsprechenden Bestimmungen ist auch ein Test mitzubringen. Selbsttest auf dem Schwanberg ist nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. Das Konzert findet statt mit „social distance“, reduzierten Plätzen, Maske auch am Platz, mit Sitzplatznummer und Anmeldung bis spätestens am Mittag des Konzerttages statt. Die Anmeldungen werden bestätigt.

Anmeldung unter Tel.: (09323) 32207 oder per E-Mail: dkrauss@ccr-schwanberg.de