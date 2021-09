Die Kulturgemeinde Castell lädt im Oktober zu den Casteller Musiktagen ein. Die Konzerte in der Grafschaftskirche in Castell stehen wieder unter der Schirmherrschaft von Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, heißt es in der Ankündigung.

Eröffnet werden die Musiktage am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr mit einem Konzert für Posaune und Orgel. Als Solisten wirken Michael Munzert und Christian Heidecker aus Würzburg mit. Am 10. Oktober findet um 18 Uhr ein Konzert mit dem Duo Viennese statt. Die österreichische Geigerin Monika Hager und der polnische, virtuose Geiger und ARD-Preisträger Pawel Zalejski gründeten das inzwischen mehrfach ausgezeichnete Duo. In Castell werden sie ein vielversprechendes Programm unter anderem mit Werken von Reger, Bach, Haydn, bieten. Die Casteller Musiktage enden am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr mit einem Konzert für Alphorn und Orgel. Kirchenmusikdirektor Hans-Eberhard Ross aus Memmingen spielt zusammen mit dem Schweizer Alphornsolisten Martin Roos Werke von Bach, Mendelssohn und anderen.

Es gilt die 3G-Regel. Während der Konzerte besteht Maskenpflicht. Karten zu 15 (ermäßigt zehn) Euro sind an der Abendkasse erhältlich.