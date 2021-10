In diesem Jahr wird es in Castell wieder eine Kirchweih mit den traditionellen Veranstaltungen wie Kirchweih-Predigt und dem Auszug der Bürgerwehr geben. In der Sitzung des Gemeinderates teilte Bürgermeister Christian Hähnlein das Ergebnis einer Besprechung mit den Verantwortlichen mit, die kürzlich dazu stattfand.

Der Bürgerauszug wird am Dienstag, 2. November, sein. Das sei anhand der Lockerungen bei den Vorgaben in Bezug auf die Corona-Pandemie möglich. Als Auflage dabei gelte für die Bürger die 3G-Regel. Genesene und Geimpfte dürfen daran teilnehmen, dazu Personen mit einem gültigen PCR-Test. Das Ganze werde vor dem Aufstellen am Morgen überprüft. Die registrierten Teilnehmer erhalten ein Armband, erklärte Hähnlein.

"Das kriegen wir in den Griff, das gibt uns die Sicherheit, wieder den Dienstag feiern zu dürfen", sagte der zweite Bürgermeister Volker Hartmann, zugleich Hauptmann der Bürgerwehr. Den Betreibern der Gaststätten werde man die Regelung mitteilen.

Schießen ja, Schlosstanz nein

Auch das Schießen soll stattfinden, dagegen wird der Schlosstanz am Dienstagnachmittag ausfallen, so Hähnlein. Das Fürstenhaus habe diesen bereits abgesagt. Ratsmitglied Manuel Kaul teilte in dem Zusammenhang mit, dass die Kirchweih-Burschen für den Sonntag einen Umzug planen. Eine Predigt solle es in jedem Fall geben.

Außerdem wurde in der Ratssitzung die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine weitere Fotovoltaikanlage beschlossen. Es ist das dritte derartige Projekt auf der Gemarkung der Gemeinde. Die Firma Greenovative aus Nürnberg errichtet die Anlage auf einer Ackerfläche von 11,5 Hektar am Trautberg.

Das Unternehmen hatte sich bereits im Rat mit dem Vorhaben vorgestellt, die Vorlage der Pläne hatte etwas länger gedauert. Die Kosten für die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes muss das Unternehmen bezahlen.