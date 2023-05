Im Landkreis Kitzingen findet demnächst eine mehrtägige Truppenübung der Bundeswehr statt. Die betrifft vor allem Bürger aus dem Raum Volkach, Schwarzach und Reupelsdorf, in deren Umgebung sich das Manöver hauptsächlich abspielen soll.

Die Übung wird laut einer Pressemitteilung das Landratsamts Kitzingen von Montag (12. Juni 2023) bis Mittwoch (14. Juni) dauern. Die Auswirkungen auf die Anwohner sollen zwar aufgrund einer niedrigen Teilnehmerzahl gering ausfallen, dennoch weist die Behörde auf einige Punkte an, die es zu beachten gilt.

Übung der Bundeswehr steht an: Landkreis Kitzingen warnt vor Sprengmitteln

Der Bevölkerung wird geraten, das Gebiet möglichst zu meiden und so auf Spaziergänge oder Joggingrunden zu verzichten. Direkt angesprochen werden auch "Jagdausübungsberechtigte", die besonders vorsichtig sein sollen, da das exakte Einsatzgebiet der Soldaten nicht bestimmbar sei.

Ebenfalls weist der Landkreis darauf hin, dass von "liegen gebliebenen Sprengmitteln", wie Munition und dergleichen, große Gefahr ausgeht und der Besitz dieser Güter, genau wie der Verkauf oder Erwerb, strafbar ist. Bei einem Fund wird die Bevölkerung gebeten, umgehend die Polizeiinspektion Kitzingen zu informieren. Andernfalls drohen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

Auch eventuell anfallende Manöverschäden werden in der Pressemitteilung angesprochen. Betroffene sind nach Angaben des Landkreises verpflichtet, solche Schäden bis spätestens einen Monat nach Beendigung der jeweiligen Übung schriftlich bei der eigenen Stadtverwaltung oder Gemeinde geltend zu machen.

Schäden werden übernommen: So machen Bewohner ihren Anspruch geltend

Fällt der Schaden nicht unmittelbar auf, so wird diese Frist auf drei Monate nach dem Zeitpunkt des Fundes erweitert. Die Bevölkerung muss sich in diesem Fall schriftlich an eine der beiden folgenden Anlaufstellen wenden:

Bei Schäden durch die Bundeswehr: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Baumanagement in Stuttgart

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Baumanagement in Stuttgart Bei Schäden durch ausländische Streitkräfte: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Schadensregulierungsstelle des Bundes -

Regionalbüro Ost in Erfurt

