Gemeinsam mit dem Markt Eisenheim und den Gemeinden Kolitzheim, Schwanfeld und Wipfeld wird die Verwaltungsgemeinschaft Volkach einen interkommunalen Zusammenschluss gründen. Aus diesem Grund haben die sieben Kommunen beschlossen, ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept, kurz ILEK, auf den Weg zu bringen.

Der Beteiligungsprozess geht nun in die letzte Runde. In den letzten beiden Abendveranstaltungen am 22. und 23. September, haben Bürgerinnen und Bürger noch einmal Gelegenheit, die Zukunft der Region mitzugestalten und Projektideen einzubringen. Im Mittelpunkt der abschließenden digitalen Gesprächsrunden stehen am Mittwoch der Themenblock "Freizeit und Erholung & Landwirtschaft, Landschaft und Biodiversität" und am darauffolgenden Donnerstag der Themenblock "Orts- und Innenentwicklung & Mobilität und Altersversorgung". Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Anmeldungen zu den beiden letzten Bürger-Online-Dialogen sind noch möglich. Die Zugangsdaten findet man auf www.ilek-mainschleife.de