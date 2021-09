Gaibach vor 1 Stunde

Bremsmanöver zu spät bemerkt und aufgefahren

Am Dienstagvormittag ereignete sich in Gaibach auf der Staatsstraße 2271 ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige fuhr mit einem Seat in Richtung Volkach, als sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine nachfolgende 19-jährige Fahrerin eines BMW bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 34-jährige leichte Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 9000 Euro.