Wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach berichtet, herrscht bei der Freiwilligen Feuerwehr Gaibach große Freude: Es wurde ein neues Löschfahrzeug angeschafft und mit einem Gottesdienst und Segnung offiziell in Dienst genommen.

Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein betonte bei der Feierstunde mit Segnung des Fahrzeuges durch Pater Isaak, dass mit dem „jungen Gebrauchten“ nun ein hervorragendes Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Gaibach für lange Zeit zur Verfügung stehe und der Kauf für die Stadt eine sehr wirtschaftliche Lösung darstelle.

Das bisherige Fahrzeug hat in seinen fast 40 Einsatzjahren gute Dienste geleistet. Allerdings, so der Erste Bürgermeister weiter, seien für das alte Fahrzeug inzwischen kaum noch Ersatzteile verfügbar, dies werde sich künftig noch verschlechtern. Zudem verfüge das „alte“ Fahrzeug über kein ABS, kein ESP, keine Sicherheitsgurte und sei durch die 1.000 Liter Löschwasser und sehr viel Ausrüstung an der Beladungsgrenze gewesen. Auch in Eigenleistung wurden zunehmenden Defekte von den Mitgliedern der Wehr repariert. Jedoch stellte sich inzwischen die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, zumal für die neue HU umfangreiche Reparaturarbeiten anstanden.

„Wir haben in Volkach bisher gute Erfahrungen mit „jungen gebrauchten Löschfahrzeugen statt sehr viel teureren Neufahrzeugen gemacht. Gleichzeitig haben wir natürlich immer auch die Kosten für die Stadt im Auge. Oft sind geeignete „Gebrauchte“ die wirtschaftlich bessere Alternative“, da auch die Neubeschaffung und europaweite Ausschreibung aufwändig und teuer ist, so Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein.

Gaibachs Feuerwehr-Kommandant Daniel Schmitt durchforstete die verschiedenen Plattformen nach einem passenden Fahrzeug und wurde mit einem guten Angebot belohnt: Das neue Löschfahrzeug LF 10, aus dem Baujahr 2017, hat nur 9.000 Kilometer auf dem Tacho, sein fast neuwertiger Zustand erfüllt alle Anforderung, eine Teilbeladung war bereits vorhanden und es verfügt über Allradantrieb und 2000 Liter Löschwasser. Der Neupreis für ein solches Löschfahrzeug mit der Ausstattung beträgt über 500.000 Euro, der „junge Gebrauchte“, der ab sofort im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Gaibach eingesetzt wird, schlug mit rund 250.000 Euro zu Buche. „Auch das ist natürlich kein Pappenstiel, aber wenn man bedenkt, dass ein solches Fahrzeug über 30 Jahre genutzt wird, war die Anschaffung des Gebrauchtfahrzeugs eine sehr wirtschaftliche Lösung für den Stadtrat“, zumal das Fahrzeug sofort zur Verfügung stand. Das Fahrzeug entspricht der Risikoabschätzung im Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes, da in Gaibach z. B: im Schönbornschen Schloss die Realschule, das Gymnasium mit Internat und ein großer Erdbaubetrieb vorhanden sind. Des Weiteren wird der Weiler Öttershausen von Gaibach mit betreut. Das Fahrzeug hat bereits seine ersten Einsätze zur vollsten Zufriedenheit absolviert.

Der Erste Bürgermeister zollte den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Gaibach unter Kommandeur Daniel Schmitt Respekt und Anerkennung für ihren Einsatz. „Mit ca. 450 Stunden Eigenleistung haben die Männer und Frauen dieses Gebrauchtfahrzeug fantastisch hergerichtet, angepasst und mit der Beladung versehen; es sieht aus, als ob es eben vom Band gelaufen sei. Ich gratuliere sehr herzlich und wünsche allzeit gute Fahrt!“