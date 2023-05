Es hätte ein fröhlicher Nachmittag werden sollen – und endete mit einem schweren Unfall. In dem kleinen Örtchen Obernbreit (Lkr. Kitzingen) sollte am Sonntagnachmittag (30.04.2023) der Maibaum in die Höhe gewuchtet werden, doch das ging im ersten Anlauf gründlich schief. Foto: News5/Höfig

+2 Bilder