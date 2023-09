In Kitzingen und Marktsteft, Landkreis Kitzingen, ist es am Mittwoch (06. September 2023) zu schweren Verkehrsunfällen gekommen. Am Vormittag war ein 57-jähriger Autofahrer auf einem Flurbereinigungsweg bei Marktsteft unterwegs. Als er nach rechts auf die Kreisstraße 23 abbog, übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Biker, der in Richtung Michelfeld unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich krachte der Motorradfahrer auf die Front des Autos des 57-Jährigen. Anschließend stürzte er auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden, wie die Polizeiinspektion Kitzingen am Donnerstag (07. September 2023) berichtet.

Zwei Menschen nach Motorradunfällen verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Abend ereignete sich dann ein zweiter schwerer Unfall. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in Kitzingen auf der Panzerstraße in Richtung Staatsstraße 2272. Nachdem er ein Auto überholt hatte, verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Maschine, fuhr gegen einen Erdwall und schleuderte circa 80 Meter weit in Weise, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet.

Nach der Erstversorgung durch Ersthelfer, Notarzt und Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Kitzingen.