Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet von einer großangelegten Fahndung im Zuge eines Raubüberfalls in Kitzingen, im Zuge derer dringend nach Zeugen gesucht wird.

In der Nacht von Dienstag (30. Mai 2023) auf Mittwoch (31. Mai) betrat ein Mann gegen 02:40 Uhr eine Spielhalle in der "Schreibersgasse" in Kitzingen. Dort forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf.

Maskierter überfällt Spielothek in Kitzingen

Dieser wehrte sich nicht, sondern leistete den Anweisungen des Täters folge und verstaute so Bargeld im Wert von rund 1000 Euro in der Tasche des maskierten Mannes. Dieser verließ mit der Beute die Spielothek wieder und floh in unbekannte Richtung. Laut Polizeiangaben wurde umgehend eine großangelegte Fahndung eingeleitet, die bislang jedoch ohne Erfolg blieb.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

zirka 1,80 Meter groß

Stämmig-sportliche Statur

Weißer Pullover und dunkle Hose

Schwarze Sturmhaube/Skimaske

Darüber hinaus soll er eine Schusswaffe mit sich führen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, den unbekannten Mann gesehen haben oder Angaben zu dessen Person machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

