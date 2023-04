Zwei Zwergkaninchen sind in Abtswind tot aufgefunden worden. Die Besitzerin fand ihre Tiere am Mittwoch (26. April 2023) im Außengehege ihres Gartens in der Ringstraße, teilte die Polizeiinspektion Kitzingen mit. Aufgrund der Auffindesituation und anhand der Verletzungen kann ein Angriff durch ein fremdes Tier ausgeschlossen werden.

Deshalb geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit vom 25. April 2023, 20 Uhr, bis zum 26. April 2023, 14 Uhr, für den Tod der Tiere verantwortlich ist.

Polizei bittet um Hinweise

Der Schaden liegt bei circa 50 Euro. Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09321/141-0.

Vorschaubild: © Wildpark Hundshaupten