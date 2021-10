Iphofen vor 1 Stunde

Blaskapelle Altmannshausen spielt in Iphofen

Freunde der Blasmusik sollten sich den Sonntag, 17. Oktober, merken. An diesem Tag lädt die Blaskapelle Altmannshausen wieder zu einem Konzertabend in die Karl-Knauf-Halle nach Iphofen ein. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich, nach der monatelangen Zwangspause wieder live für ihre Fans und Blasmusikliebhaber aufspielen zu dürfen, heißt es in der Ankündigung. Im Repertoire werden überwiegend böhmische Blasmusik, aber auch junge Kompositionen zu finden sein. Daneben dürfen natürlich die Klassiker nicht fehlen, aber auch das ein oder andere konzertante Stück wird das Programm bereichern, heißt es. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr, es besteht Maskenpflicht. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Karten gibt es unter Tel.: (09162) 8333 oder per E-Mail an: blaskapelle.altmannshausen@gmx.de