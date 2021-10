"Symphonisches Blasorchester trifft symphonische Orgel" lautet der Titel eines besonderen Konzertes am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen. Das Symphonische Blasorchester Volkach unter Leitung von Manuel Scheuring spielt zusammen mit Christian Stegmann (Orgel) Werke von Bedrich Smetana, Eugene Gibout, Jacob de Haan, Andrew Lloyd Webber, Camille Saint-Saëns, César Franck und anderen, wie es in der Ankündigung heißt.

Manuel Scheuring absolvierte im Juli 2017 seinen Abschluss als "Master of Music" im Fach Trompete an der Hochschule für Musik in Würzburg. Seitdem war er als Trompeter im Philharmonischen Orchester Würzburg, bei den Hofer Symphonikern, im Theater Meiningen und im Theater Augsburg aktiv. 2011 erwarb er die staatliche Anerkennung als Dirigent von Blasorchestern im Laienmusizieren. Seitdem ist er regelmäßig als Dozent im NBMB aktiv und war der Vertreter von Prof. Ernst Oestreicher beim Symphonischen Blasorchester Volkach. Seit 2019 leitet er das Kreisorchester Würzburg; seit April 2021 auch das Symphonische Blasorchester Volkach.

Christian Stegmann studierte Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, wo er 2002 sein A-Examen ablegte (Improvisation mit Auszeichnung). Von 2002 bis 2004 studierte er bei Prof. Daniel Roth (Frankfurt/Paris) und absolvierte Meisterkurse. Seit 2003 ist Christian Stegmann Kantor an St. Johannes in Kitzingen sowie Regionalkantor im Bistum Würzburg. Er ist Initiator und künstlerischer Leiter der Reihe "Orgelmusik zur Marktzeit" in Kitzingen sowie Leiter des Kirchenchor St. Johannes und der von ihm gegründeten Chöre Kammerchor, Jugendchor und Kinderchor St. Johannes.

Der Eintritt ist frei, über eine Spende freuen sich die Musiker.