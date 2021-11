Wiesentheid vor 32 Minuten

Berufsorientierung ganz praktisch

Im letzten Jahr musste die Veranstaltung Corona bedingt noch ausfallen – in diesem Jahr hat es glücklicherweise geklappt und fünf Mitarbeiter der STRABAG (größtes deutsches Straßenbauunternehmen) aus Schwarzach am Main kamen an die Nikolaus-Fey-Mittelschule, um ihr Unternehmen zu präsentieren. Hierzu hatten Schülerinnen und Schüler der fünf Abgangsklassen die Möglichkeit hautnah an verschiedenen praxisorientierten, aber auch theoretischen Stationen den Betrieb und unterschiedliche Berufe (u. a. Straßenbauer und Baumaschinenführer) kennenzulernen. So musste beispielsweise ein Fußweg zwischen Schule und Schülercafé unter fachmännischer Anleitung gepflastert werden. In der Sporthalle war ein Baggersimulator aufgebaut, wo die Teilnehmer ihr Geschick in der Handhabung von schwerem Gerät testen konnten. Neben der Praxis kam aber auch die Theorie nicht zu kurz: An zwei Stationen in der Mensa wurde das Unternehmen STRABAG vorgestellt und die Schülerinnen und Schüler bekamen wichtige Tipps und Hinweise vom Personalchef persönlich zum Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch. Alle Mitwirkenden waren hoch motiviert und mit Feuereifer dabei. Und so wurde die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg für beide Seiten: Die Teilnehmer haben an einem spannenden, kurzweiligen und abwechslungsreichen Vormittag vielseitige Eindrücke von einem Vorzeigebetrieb aus der Region erhalten, und das Unternehmen hat mit Sicherheit den einen oder anderen Schüler dazu motivieren können, das nächste Praktikum in Schwarzach zu absolvieren. Die Schulleitung bedankt sich stellvertretend für alle Mitwirkenden bei dem kaufmännischen Bereichsleiter der Direktion Bayern Nord, Herrn Johann Gangl, sowie beim Bauleiter Herrn Peter Schösser für die Planung und Organisation dieses Praxistages.