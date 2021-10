Feuerbach vor 33 Minuten

Beim Zurücksetzen Omnibus übersehen

Am Dienstagmittag kam in Feuerbach zu einem Verkehrsunfall. Die 29-jährige Fahrzeugführerin eines Fiats bog von der Schulstraße in die Spielplatzstraße ab, um anschließend wieder zurückzusetzen, heißt es im Bericht der Polizei. Dabei übersah die Frau einen Omnibus, welcher bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Dies führte zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro.