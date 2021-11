Am Dienstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde, heißt es im Bericht der Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke zwischen Kitzingen und Mainstockheim gesperrt werden. Gegen 13.15 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines VW Transporters die St 2270 von Buchbrunn kommend und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Mainstockheim abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Fahrer eines Ford Kuga, der in diesem Moment von Mainstockheim nach Kitzingen fuhr.

Beim Einfahren in die Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Ford Kuga kam ins Schleudern und rutschte in den Graben, wo er auf der Fahrerseite liegen blieb. Der 63-jährige Fahrer wurde durch den Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer aus dem Pkw befreit und wurde anschließend durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Kitzinger Krankenhaus gebracht.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 17 000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.