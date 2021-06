Martinsheim vor 26 Minuten

Beim Abbiegen Auto übersehen

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Martinsheim auf der Ortsverbindungsstraße von Unterickelsheim in Richtung zur Kreisstraße 52 ein Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrerin bog laut Polizei mit ihrem Pkw von der Verbindungsstraße aus nach links in Richtung Herrenberchtheim ab. Hierbei übersah die Frau einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten VW-Golf. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Verursacherin und 38-jährige Fahrerin des VW-Golf erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen in die Klinik Ochsenfurt zur ärztlichen Behandlung. Es entstand ein Schaden von etwa 23 000 Euro.