Mit insgesamt 152.100 Euro fördert die Bayerische Landesstiftung insgesamt sechs Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen im Landkreis Kitzingen. Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), nach der Sitzung des Stiftungsrates in München mit. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Abgeordneten entnommen.

„Die Zuschüsse der Bayerischen Landesstiftung unterstützen die großartigen Bemühungen der Eigentümerinnen und Eigentümer und tragen einmal mehr dazu bei, dass Baudenkmäler in unserer Heimat saniert werden und damit für künftige Generationen erhalten bleiben. In der jetzigen Förderrunde profitieren gleich sechs Projekte bei uns vor Ort. Das ist wunderbar und ein Zeichen der Wertschätzung für unsere historischen Gebäude und Baudenkmäler im Landkreis Kitzingen.“, so Becker.

Die Fördermittel teilen sich dabei wie folgt auf die einzelnen Projekte auf:

Fördermittel in Höhe von 38.300 Euro erhält der Markt Einersheim für den Umbau und die Sanierung des Anwesens Marktplatz I. Dies entspricht 8,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Auch die Instandsetzung eines Teils der mittelalterlichen Stadtmauer (Turm 10) in Dettelbach wird seitens der Bayerischen Landesstiftung gefördert. Die Stadt Dettelbach wird hierbei von der Bayerischen Landesstiftung mit insgesamt 6600 Euro unterstützt. Dies entspricht neun Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Für die Fassadensanierung des historischen Rathauses in Kitzingen hat die Stadt Kitzingen einen Förderantrag gestellt. Die Bayerische Landesstiftung bewilligte den Antrag und stellt Fördermittel in Höhe von 43.700 Euro zur Verfügung. Dies entspricht neun Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Ebenso wird die ein privater Antragssteller bei der Dachsanierung an einem Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen mit einem Zuschuss in Höhe von 43.000 Euro unterstützt. Dies entspricht 8,6 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Gute Nachrichten hat Landtagsabgeordnete Barbara Becker ebenso für die Stadt Mainbernheim. Diese erhält für die Sanierung der Friedhofsmauer einen Zuschuss von neun Prozent zuwendungsfähigen Kosten und damit eine Förderung in Höhe von 12.300 Euro.

Ferner erhält ein privater Antragsteller für die Sanierung und den Umbau eines Anwesens in der Parkstraße in Wiesentheid einen Zuschuss von der Bayerischen Landesstiftung in Höhe von 8200 Euro. Dies entspricht 4,0% der zuwendungsfähigen Kosten.

Das zuständige Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie das Landesamt für Denkmalpflege haben allen sechs Vorhaben im Landkreis Kitzingen eine hohe, regionale oder teils sogar überregionale Bedeutung beigemessen und die Förderanträge unterstützt.