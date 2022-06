Schwarzach vor 1 Stunde

Auto in Einfahrt ringsum zerkratzt

Eine unbekannte Person zerkratzte am Montag zwischen 8 und 18 Uhr ringsum einen gelben Skoda Octavia. Der Pkw stand in der Weiße-Marter-Straße in Schwarzach in der Einfahrt des Anwesens auf Höhe der Hausnummer 13, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.