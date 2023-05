Volkach: "Tag der Musikschule" findet wieder statt - so sieht das Programm aus

Die Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Volkacher Blasorchester e.V.“ und der Volkacher Bläserjugend am Sonntag, 21. Mai 2023, zwischen 13.30 und 18 Uhr im Jugend- und Kulturspeicher in Volkach den beliebten „Tag der Musikschule“. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mit.

“Unser Tag der Musikschule ist eine schöne Gelegenheit für alle, die ein Instrument erlernen oder uns einfach näher kennenlernen möchten,“ so Musikschulleiter Philipp Klinger. Auch biete sich für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule während der unterschiedlichen Instrumental- und Gesangsaufführungen die wunderbare Gelegenheit, ihr Können zum Besten zu geben. „Das gesamte Team der Musikschule freut sich auf viele, interessierte Besucher*innen, die sich bei uns in der Schule und in den einzelnen Fachbereichen umfassend informieren können“, sagt Klinger.

Die Vertreter der Fachbereiche der Musikschule stehen an diesem Tag allen Interessierten nicht nur beratend zur Seite, sondern unterstützen auch bei den ersten vorsichtigen Schritten in die Welt der Musik. Ausgebildet in unterschiedlichen Fachrichtungen, haben die Lehrkräfte eine breites Repertoire an musikalischen Erfahrungen, die sie kreativ an kleine und große Musikinteressierte weitergeben.

Über den Nachmittag verteilt werden kleine Konzerte und Darbietungen verschiedener Ensembles und Vokalgruppen in den Räumen des Jugend- und Kulturspeichers sowie im Hof der Musikschule stattfinden. Allen voran das Nachwuchsorchester, das Jugendblasorchester sowie die Erwachsenenbläserklasse. Auch die Combo Rock-Pop, ein Kooperationsprojekt mit der Volkshochschule Volkach, gibt ihr Erlerntes zum Besten. Spiel, Spaß und Kreativaktionen für die Kleinen bietet die Bläserjugend im Hof der Musikschule.

Fürs leibliche Wohl sorgt der „Förderverein Volkacher Blasorchester e.V.“ mit Kaffee und Kuchen.

Die Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. bietet ein umfangreiches Angebot: Beginnend mit der Musikalischen Früherziehung, über den Musikater bis hin zu schulischen Musikprojekten, Einzel-/Gruppenunterricht und dem Ensemble-/Orchesterunterricht, werden erste musikalische Erfahrungen gesammelt und Talente gefördert.

Weitere Informationen unter 09381-40128 oder www.musikschule.volkach.de