Im Rahmen der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird von Samstag (21. August 2021, ab circa 18.00 Uhr) bis Sonntag (22. August 2021, bis circa 15.00 Uhr) die B286 bei Wiesentheid voll gesperrt. Das geht aus einer Pressemitteilung der "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" am Donnerstagmorgen (19. August 2021) hervor.

Die Umleitung erfolgt in Richtung Schweinfurt über die ausgeschilderte Umleitung U6. In Richtung Neustadt an der Aisch erfolgt die Umleitung über die ausgeschilderte Umleitung U4. Die Zufahrten zur Autobahn erfolgen ebenfalls über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken. Die Nordbayern GmbH dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.

Vorschaubild: © Bild: Pixabay_kalhh