Geesdorf vor 56 Minuten

Aquaplaning: Auto überschlägt sich bei Geesdorf und fängt Feuer

Eine 27-jährige Autofahrerin hat am Freitag gegen 12.30 Uhr bei Starkregen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren. In einer Rechtskurve zwischen Geesdorf und Prichsenstadt geriet nach Angaben der Polizei ins Schleudern. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.