Iphofen vor 1 Stunde

Applaus für Hanjo von Wietersheim

In einem feierlichen Gottesdienst auf dem Platz vor der Iphöfer Spitalkirche verabschiedeten und entpflichteten Kirchenrat Ingo Schurig und Dekanin Kerstin Baderschneider den langjährigen Pfarrer und Landeskirchlichen Beauftragten der Notfallseelsorge in Nordbayern, Hanjo von Wietersheim. Er geht nun in Ruhestand, oder genauer gesagt erst in die Freistellungsphase. Der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Landkreis Kitzingen bleibt der 63-Jährige aber noch erhalten.