Nach fast 48 Jahren im Geiselwinder Rathaus wurde nun Annemarie Mauer in den Ruhestand verabschiedet. Die Dienstzeit der bis dato am längsten beim Markt Geiselwind beschäftigten Verwaltungsfachangestellten endete offiziell am 28. Februar. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankten sich nun Bürgermeister Ernst Nickel und Verwaltungsleiter Wilfried Hack bei ihr für die wertvolle und kollegiale Zusammenarbeit.

Annemarie Mauer trat am 15. August 1974 als Verwaltungsfachangestellte beim Markt Geiselwind ihren beruflichen Werdegang an. Nach ihrer Lehrzeit wurde sie ab September 1977 als Verwaltungsfachangestellte übernommen. Nach verschiedenen Lehrgängen und dem Besuch der Fachakademie für Standesamtswesen wurde sie 1980 mit Bestellungsurkunde zur Standesamtsleitung berufen. Ihr Aufgabengebiet umfasste seither die Leitung des Standesamtes, Personenstandswesen, Sozialamt, Rentenamt, Beglaubigungen, Urkunden, Ferienpassaktionen und Tourismus.

Bei der Verabschiedung würdigte Bürgermeister Nickel Frau Mauer. Sie habe sich in all den Jahren ihrer Beschäftigung in der Gemeindeverwaltung mit ihrem Wissen und ihren Fachkenntnissen eingebracht und die gestellten Aufgaben hervorragend bewältigt. Annemarie Mauer sei für die Bürgerinnen und Bürger, Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen stets eine angesehene Ansprechpartnerin gewesen.

Bürgermeister Nickel wünschte der ausscheidenden Beschäftigten nun einen Lebensabschnitt ohne berufliche Zwänge und hoffentlich viel Freiraum für ihre persönlichen Wünsche, die Familie und die Enkelkinder.