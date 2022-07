Vom 22. bis 24. Juli schnürt die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber wieder die Wanderstiefel und startet unter dem Motto „Mit Anja auf Tour“ zu ihrer Wanderung durch den Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen.

Laut Einladung des Wahlkreisbüros von Weisgerber, ist der Auftakt am Freitag, 22. Juli, um 12.30 Uhr vor dem Rathaus in Schweinfurt. Auf einer Strecke von rund sechs Kilometern geht es zum Wildpark an den Eichen. Nach einer Führung durch den Park trifft sich die Wandergruppe zum Schlusshock in der Waldgaststätte des TV Jahn.

Am Samstag, 23. Juli, geht es auf rund neun Kilometern durch den Steigerwald. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr unterhalb der Stollburg in Handthal. Von dort aus wird nach Kammerforst zur Kaffeepause gewandert. Zum Schlusshock geht es dann zurück nach Handthal in die Gaststätte Stollburg.

Die Wallfahrtskirche in Dettelbach ist der Ausgangspunkt für die Wanderung am Sonntag, 24. Juli, ab 12.30 Uhr. Auf rund neun Kilometern führt die Route zunächst mit der Fähre über den Main und dann weiter nach Albertshofen. Nach einer kurzen Kaffeepause geht es dann mit der Fähre zurück auf die andere Mainseite und von dort aus nach Dettelbach ins Restaurant Franziskaner.

Anmeldung und weitere Infos im Wahlkreisbüro, Tel.: (09721) 4998640, E-Mail: anja.weisgerber@bundestag.de oder online unter www.anja-weisgerber.de.