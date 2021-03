Volkach vor 20 Minuten

An der Mainlände entsteht eine Trafostation

Schon seit einiger Zeit laufen die Planungen für die Errichtung einer kleinen Trafostation der ÜZ Lülsfeld an der Mainlände, damit künftig einerseits die Personenschifffahrt und andererseits der Wohnmobilstellplatz und das Areal der Mainlände grundsätzlich mit Strom versorgt werden können. Zur Bauvorbereitung wurde nun das Gehölz an der entsprechenden Stelle auf einigen Quadratmetern gerodet und dabei penibel darauf geachtet, dass die Gehölzrücknahme auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt wurde, schreibt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach in einer Pressemitteilung.