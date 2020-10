Albertshofen vor 26 Minuten

Altbürgermeister Heinz Neubert mit 88 Jahren gestoren



Mit Heinz Neubert ist am 11. Oktober eine der größten Persönlichkeiten Albertshofens verstorben. Der Altbürgermeister wurde 88 Jahre alt. Die größte Verantwortung in seiner Heimatgemeinde hatte der Verstorbene als Kommunalpolitiker. 1960 wurde er im Alter von nur 28 Jahren erstmals in den Gemeinderat gewählt, war dann ab 1978 Rathauschef. Drei Perioden stand er an der Spitze der Gemeinde und fungierte zwischen 1990 und 1996 auch als stellvertretender Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen.