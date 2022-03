Rüdenhausen aktualisiert vor 13 Minuten

Unfall

A3: Schwertransporter versperrt Autobahn - Behinderungen und Sperrungen bis zum Abend

Am Donnerstag (03.03.2022) ist in den Morgenstunden auf der A3 ein Schwertransporter mit einem Fahrbahnteiler kollidiert. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen bis in die späten Abendstunden.