Fröhstockheim vor 45 Minuten

91-jähriger Autofahrer prallt bei Fröhstockheim auf stehenden Laster

Mit leichten Verletzungen wurde am Freitag gegen 10 Uhr ein 91-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall bei Fröhstockheim ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war zuvor ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann von Kitzingen in Richtung Rödelsee gefahren. Etwa auf Höhe der ersten Einfahrt von Fröhstockheim hielt der Fahrer rechts am Fahrbahnrand an, um mit seinem Chef zu telefonieren. Er hatte seine Zugeinheit dabei ordnungsgemäß abgesichert, heißt es im Polizeibericht.