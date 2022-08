Wiesentheid vor 1 Stunde

8250 Euro für gemeinnützige Projekte gespendet

Insgesamt 8250 Euro spendete die Sparkasse Mainfranken Würzburg aus Mitteln des PS-Zweckertrags an gemeinwohlorientierte Projekte in Wiesentheid und Umgebung. Sparkassen-Beratungscenterleiter Cornelius Göb überreichte symbolische Spendenschecks an Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Vorhaben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreditinstituts. Folgende Projekte konnten mit dieser Unterstützung umgesetzt werden: Markt Geiselwind: neue Schutzkleidung der Kinder- und Jugendfeuerwehr; Sing- und Musikschule Steigerwald: Neuanschaffung und Instandhaltung von Musikinstrumenten, Arbeitsmaterial; TV Großlangheim: Krakenlauf 2022; Feuerwehrverein Atzhausen: Anschaffung eines Fußballtors; Katholische Kirchenstiftung Geiselwind: Ostheimer Arche Noah; Freiwillige Feuerwehr Großlangheim: Ausbildung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehr; evangelisch-lutherische Pfarramt Rüdenhausen: Renovierung Kirchenraumtür und Anschaffung von Spielgeräten im Außenbereich der evangelischen Kindertagesstätte; SpVgg Laub: Anschaffung von Tornetzen, Leichtturnmatte, Hüpfsäcke sowie einer Tischtennisplatte; Kinder- und Jugendheim Geesdorf: gemeinsamer Urlaub mit den Heimkindern.