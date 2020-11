Im Landkreis Kitzingen gibt es - Stand Donnerstagnachmittag - 809 bestätigte Corona-Fälle seit März. Davon sind 697 Personen wieder gesund, 106 sind Corona-Indexfälle, sechs Menschen sind gestorben 218 Personen befinden sich als Kontaktpersonen 1 (so genannte KP1) aktuell in Quarantäne.

Am Mittwoch kamen 25 neue Corona-Fälle hinzu, am Donnerstag 13 Fälle. Laut Pressemitteilung des Landratsamtes gibt es mehrere neu betroffene Einrichtungen:

Gymnasium Wiesentheid und Lanschulheim: Ein Schüler der 10 b positiv, Reihentestung am 20. November. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Grundschule St. Hedwig Kitzingen: Eine Schülerin der 1 c positiv. Reihentestung für Lehrer und Schüler geplant. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Weitere Einrichtungen: Realschule Kitzingen: Klasse 6 b bis 23. November in Quarantäne. Mittelschule Iphofen: Klasse 7 M (plus Religionsklasse) bis 24. November in Quarantäne.

St. Martin-Schule Kitzingen: Zwei Gruppen in Quarantäne bis 23. bzw. 24. bzw. 27. November.