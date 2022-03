Im Rahmen des Jubiläumsjahres "50 Jahre Partnerschaft zwischen Wiesentheid und Rouillac" wird es am Mittwoch, 23. März, ab 19 Uhr einen Vortrag im Schafhof in Wiesentheid geben. Im Mittelpunkt des Abends stehen die Besuche, die von Wiesentheid aus in den vergangenen Jahrzehnten zu Fuß oder mit dem Rad in die Partnergemeinde erfolgten.

So wird nicht nur an die vier Staffeln der Kolpingfamilie in den Jahren 1988, 1998, 2003 und 2013 mit Fotos und vielen Geschichten von damals erinnert. Zusätzlich berichten Marika und Bruno Heinlein von ihrem Abenteuer, das die beiden 2017 unternahmen. Dabei absolvierte die Ultraläuferin Marika Heinlein die rund 1200 Kilometer lange Strecke zu Fuß in nicht einmal drei Wochen. Ihr Mann Bruno begleitete sie bei der ungewöhnlichen Tour. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Außerdem lädt die Buchhandlung Heinlein ebenso aus Anlass des Jubiläumsjahres zu einer deutsch-französischen Woche im Geschäft. Ab dieser Woche werden dort viele Werke von französischen Autoren zu haben sein.