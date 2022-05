Was vor über vor über 50 Jahren als Gipsomat-Abteilung bei Knauf Saargipswerke begann, wurde schnell zum eigenständigen Unternehmen mit einer Erfolgsgeschichte: In diesem Jahr feiert die Knauf PFT, das Maschinenbauunternehmen der Knauf-Gruppe, ihr 50. Firmenjubiläum. Im Oktober 1972 wurde die PFT Putz- und Fördertechnik GmbH geründet, wie das Unternehmen per Pressetext mitteilt.

Darin heißt es auch, dass – lange vor dem offiziellen Start der PFT – Verputzmaschinen wie die Gipsomat die Arbeiten im Stuckateurhandwerk erleichterten. 1975 gelang mit der technischen Weiterentwicklung, der Mischpumpe PFT G 4, der große Wurf. Sie ist, so die Pressemitteilung, "die" kontinuierlich arbeitende Mischpumpe und wurde zu den weltweit meistverkauften Verputzmaschinen und zum Motor des Welterfolges des Unternehmens.

Arbeitserleichterungen in der Baubranche

Sitz der PFT ist auf Iphöfer Gemarkung gegenüber von Markt Einersheim, gleich neben Werk II der Knauf Gips KG. Bei dem Unternehmen arbeiten rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an Zukunftsthemen wie Verputzrobotern oder Maschinenlösungen im 3D-Druck.

Über 6000 Maschinen verlassen jährlich das Werk, sie sind heute in mehr als 115 Ländern im Einsatz. Innovationen der PFT sorgen dem Pressetext zufolge so in der ganzen Welt für Arbeitserleichterungen in der Baubranche.

Geschäftsführer lobt das Engagement aller Abteilungen

Geschäftsführer Dr. York Falkenberg wird wie folgt zitiert: „Wir schauen sehr zufrieden auf die Entwicklung der letzten 50 Jahre zurück. Die Knauf PFT hat eine kontinuierliche Entwicklung von einem Nischenanbieter hin zu einem globalen Anbieter von Misch- und Fördertechnik in vielen verschiedenen Segmenten erfolgreich durchlaufen."

Weiter lobt Falkenberg die Ingenieurleistungen und ein großes Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Abteilungen. Diese haben "das Wachstum ermöglicht und sind die Basis, um weiter auf dem Weltmarkt und in den unterschiedlichsten Segmenten erfolgreich zu sein“.