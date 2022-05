Fasten und Wandern, geht das überhaupt? Die Gruppe der Fastenwanderer aus dem Kitzinger Raum und von der Mainschleife ist von diesem Konzept begeistert und setzt nach den absolvierten Wanderungen gerne noch eine entspannende Sauna im Wellnessbereich obendrauf. "Ganz Sportliche legen anstatt des Frühstücks, das ja ausfällt, auch schon mal eine Joggingrunde oder eine Stunde im Fitnessraum vor", weiß Gerlinde Pfister aus Geroldshofen, die die Fastenwanderung organisiert.

Seit gut 30 Jahren gibt es diese Initiative schon. Den Anstoß gab 1991 der damalige Landrat Dr. Siegfried Naser, der mit seinem Team um Hartmut Stiller die Aktion innerhalb weniger Jahre zu einem wahren Volkssport mit weit über 100 Teilnehmern machte. Inzwischen kommen Anmeldungen aus Oberbayern, Berlin und einigen weiteren Bundesländern. Hartmut Stiller, bekannt u.a. als langjähriger VDK-Kreisvorsitzender, Werner Kestler, Sommerach und Sepp Ludwar, Geroldshofen, übernahmen über die Jahre hinweg die Organisation der Gruppe.

Gerlinde Pfister hat dieses Jahr ihre 5. Tour organisiert. "Viele Jahre wurden auf den sechstägigen Wanderungen Regionen in ganz Deutschland erkundet. Zur Zeit ist Südtirol unser Favorit," verrät Pfister.

Ziel der Kombination von Fasten und körperlicher Aktivität ist es, abzunehmen und gleichzeitig den Muskelabbau zu minimieren. Wellness und die gute Interaktion in der Gruppe sorgen dafür, dass sich in der Fastenwoche Leib, Geist und Seele erholen.

Im Mittel kommen die Teilnehmer fünf bis sieben Kilogramm leichter zurück. So mancher verlängert die sechstägige Kernzeit, die immer an Gründonnerstag endet, noch um einige Tage individueller Vor- oder Nachlaufzeit. Auch in diesem Jahr dürfte die Gruppe wieder weit über 100 Kilogramm Gewicht in Südtirol gelassen haben. "Unsere langjährigen Teilnehmer haben inzwischen schon mehr Kilogramm abgenommen als sie überhaupt wiegen", so Linde Pfister mit einem Augenzwinkern.

Datum und Ort der Tour 2023 liegen bereits fest. Interessenten können sich schon heute gerne an Gerlinde Pfister wenden unter pfister.linde@t-online.de .

Von: Dieter Ofenhitzer (Teilnehmer Fastenwanderung, Kitzingen)