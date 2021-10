Insgesamt 19 300 Euro stellt die Sparkasse Mainfranken Würzburg aus Stiftungsmitteln sowie aus dem PS-Zweckertrag für ehrenamtliche Initiativen in der Region Wiesentheid zur Verfügung. Stellvertretend für die begünstigten Vereine und Institutionen bedankte sich Bürgermeister Klaus Köhler bei einer symbolischen Scheckübergabe bei Gebietsdirektor Heiko Därr und Beratungscenterleiter Cornelius Göb, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse.

Folgende Projekte wurden mit Mitteln der Sparkassenstiftung für die Stadt und den Landkreis Kitzingen und des PS-Sparens unterstützt: Anschaffung neuer Fußbälle für die U9 und Trikots für die U15 (VfL Kleinlangheim), Aktion Ferienpass (Stadt Prichsenstadt), Errichtung einer Gerätehalle (TSV Abtswind), Ausstattung für den Medienscout (Schul- und Förderverein Nikolaus-Fey-Mittelschule Wiesentheid), Kauf eines Flügels (Kulturgemeinde Castell), Anschaffung von Infotafeln (Weltladen Wiesentheid), Ostheimer Arche Noah für kath. Kirchenstiftung Geiselwind, Neuausstattung des Jugendraumes der Gemeinde Wiesenbronn, Drum Sets und Orff-Instrumente (Sing- und Musikschule Steigerwald), Renovierung der Kirchenraumtür (evang.-luth. Pfarramt Rüdenhausen), Anschaffung Tischtennisplatte (SpVgg Laub), Oberstufen- und Musiktheater 2021 (Schul- und Förderverein des LSH Wiesentheid), Renovierung Christusfigur am Friedhof (Markt Rüdenhausen), Einsatzhelme für Schnelleinsatztruppe (BRK Wiesentheid), Schaukel für Spielplatz in Kleinlangheim, Bestuhlung und Tische im Haus des Gastes, Beschilderung Wanderwege, Wanderbänke, Installation eines öffentlichen Bücherschrankes (Markt Abtswind), Spielgerät für Spielplatz Prichsenstadt, Trampolin und Seilbahn für Spielplatz in Wiesenbronn, Sanierung Sand- und Reitplatz (Reit- und Fahrverein Atzhausen).