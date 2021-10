In Marktbreit kam es am Freitag zu einem Unfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde, wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilt. Am Freitagmorgen befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Pkw samt Pferdeanhänger die Staatsstraße von Marktbreit (Kreis Kitzingen) in Richtung Ochsenfurt. Auf Höhe der Hafenstraße schaltete die Fußgängerampel für den Fahrzeugverkehr auf Gelblicht um. Die 41-Jährige erkannte dies aufgrund eines vor ihr fahrenden Lkws zu spät. Sie versuchte, die Lichtzeichenanlage noch zu passieren, um mit dem Pferdeanhänger nicht zu stark bremsen zu müssen.

Zeitgleich wollte eine 13-jährige Schülerin die Fußgängerampel überqueren und rannte direkt bei Grünlicht los. Dabei erfasste die Pkw-Fahrerin die Schülerin mit der linken Fahrzeugfront. Das Mädchen stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden, stand direkt wieder auf und rannte weiter in Richtung Schule davon.

Die besorgte Pkw-Fahrerin ermittelte indessen selbstständig über die Realschule Marktbreit die Identität des Mädchens. Das Mädchen wurde daraufhin von ihrer Mutter zur ambulanten Untersuchung gebracht, wo glücklicherweise nur eine leichte Verletzung festgestellt wurde.