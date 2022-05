In Obernbreit war einiges anders, als sonst bei politischen Veranstaltungen. Der SPD-Ortsverein Obernbreit feierte sein 111-jähriges Bestehen, nachdem durch die Pandemie das 110-jährige ausgefallen war. Im mit zahlreichen Gartensträußen geschmückten Rathaussaal stimmte der 1. Vorsitzender Josef Nusko die Anwesenden musikalisch mit einem Lied zur Gitarre auf das Folgende ein. Ernst Valentin, 2. Vorsitzender des Ortsvereins, begrüßte die Honoratioren, in erster Linie die beiden Parlamentarier Volkmar Halbleib MdL und Markus Hümpfer MdB, aber auch lokale Politiker und Mitstreiter in der Partei.

Nusko hatte für die beiden Gäste einige Stanzeln vorbereitet, was sie sichtlich guttierten. Markus Hümpfer MdB, dessen kometenhafter Aufstieg in den Bundestag bei der letzten Wahl im Landkreis für Furore gesorgt hatte, sprach Grußworte und berichtete von seiner parlamentarischen Arbeit und der Freude, nach den Einschränkungen durch das Coronavirus wieder leibhaftig Menschen zu begegnen, an Festen teilzunehmen. Er dankte dem Ortsverein Obernbreit für die sehr lebendige Arbeit.

Halbleib hat Jugenderinnerungen an Obernbreit

Volkmar Halbleib MdL hat selbst an Marktbreit und Obernbreit Jugenderinnerungen. Er ging zunächst auf die Geschichte der SPD ein sowie auf heutige Ziele und Programme der Partei, von denen viele schon umgesetzt seien. Des Weiteren bekräftige er die Richtigkeit des Mottos "Wandel durch Handeln" und bezog sich auf den Krieg in der Ukraine, wo klare Kante verlangt sei. Mitmachen sei wichtig, von der Zuschauertribüne aus sei alles immer leicht zu beurteilen. Kompromisse seien die Edelsteine der Demokratie.

Werner Hund, Vorsitzender des Marktbreiter Ortsvereins, erinnerte an vergangene Zeiten besonders unter dem ehemaligen langjährigen SPD-Bürgermeister Friedrich Heidecker. Er deckte Gemeinsamkeiten zwischen dem Gründungsjahr des Obernbreiter Ortsvereins 1911 und der heutigen Zeit auf und dankte dem Vorsitzenden Josef Nusko mit rotfarbigen Geschenken.

Hauptteil der Festveranstaltung stellte ein Abriss über die Geschichte des Ortsvereins dar, zunächst mit Bezug auf das Protokollbuch des SPD-Ortsvereins Obernbreit von 1911-1978. Friedrich Heidecker hatte es inhaltlich aufbereitet, Matthias Walz steuerte die Technik bei. Sehr abwechslungsreich mit drei verschiedenen Sprechern wurde aus der Zeit der Entstehung des Vereins berichtet und Einträge verlesen, außerdem wurden die damaligen Umstände erläutert, unter denen die Bevölkerung stark gelitten hatte. Josef Nusko trug dazwischen immer wieder Lieder vor, die zum Thema passten. Das Protokollbuch endet im Jahre 1979, weshalb Nusko die Geschichte bis heute noch kurz zusammenfasste. Er stellte die Wichtigkeit der politischen Parteien für den Frieden auch in kleinen Orten heraus. Obernbreit hat seit 2020 auch wieder eine eigene Liste für den Gemeinderat und belegt hier momentan vier Sitze.

Wichtigkeit von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit

Herzlich bedankte sich der Vorsitzende beim anwesenden Friedrich Heidecker, der von 1984-2002 Bürgermeister von Obernbreit war und in dieser Zeit viel Neues und heute noch Bestehendes schaffen konnte. Gerade für die heutige Zeit stellte er die Wichtigkeit von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit heraus und den Wunsch, in naher Zukunft noch aktiver zu werden.

Zum Abschluss sangen die Anwesenden noch gemeinsam die Lieder "Die Gedanken sind frei" und "Im Krug im grünen Kranze" und leiteten zum gemütlichen Teil der Festveranstaltung mit Wein, Gebäck und guten Gesprächen in herzlicher Atmosphäre über.