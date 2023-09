Hof: Freibad verlängert Saison um wenige Tage - wann es noch geöffnet hat

Wie die HofBad GmbH in einer Pressemeldung erklärt, freut sie sich, mitteilen zu können, dass aufgrund der vorhergesagten fantastischen Wetterbedingungen die Badesaison im FreiBad dieses Jahres um drei Tage verlängert wird. Anstatt wie ursprünglich geplant bereits am 8. September zu schließen, haben Badegäste nun die Möglichkeit, bis zum 10. September im FreiBad zu entspannen und die letzten Ferientage in vollen Zügen zu genießen.

An den zusätzlichen Öffnungstagen (Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September) hat das FreiBad von 10.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr abends geöffnet. Das FreiBad-Team lädt alle ein, dieses zusätzliche Wochenende der Saison zu nutzen und die letzten Stunden in der Ascher Straße gemeinsam zu verbringen.

Ab Montag, 11. September, können alle Erholungssuchende und Schwimmfreunde wieder täglich ab 09.00 Uhr die Annehmlichkeiten des HofBads genießen. Auch die HofSauna ist ab diesem Zeitpunkt wieder geöffnet. Unter der Woche ab 11.00 Uhr sowie am Wochenende ab 09.00 Uhr dürfen sich Saunafans auf die ersten Aufgüsse der Saison freuen.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten findet ihr unter www.hofbad.de.