Am Mittwoch (26. Mai) hat es einen größeren Verkehrsunfall in der Gemeinde Gattendorf (Landkreis Hof) gegeben. Ein 61-Jähriger aus Grafenau fuhr mit seinem Auto auf der A93 in Richtung Hochfranken, als der Unfall geschah. Dies teilt die Verkehrspolizei Hof mit.

Auf Höhe des Parkplatzes Bärenholz überholte der 61-Jährige einen anderen Verkehrsteilnehmer und wollte danach wieder nach rechts einscheren. Dabei kam er zu weit nach rechts und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Einfahrt des Parkplatzes Bärenholz ein. Hierbei touchierte er die Leitplanke der Einfahrt, fuhr zwischen der Einfahrt und der A93 in den dortigen Grünstreifen ein und überschlug sich.

Unfall A93 bei Hof: Auto überschlägt sich nach Überholvorgang

Das Fahrzeug kam im Grünsteifen auf dem Dach zum Liegen. Mehrere Zeugen des Unfalls hielten sofort an, leistete Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Mit der Unterstützung der umliegenden Feuerwehren aus Regnitzlosau, Gattendorf und Rehau erfolgte die Unfallaufnahme durch zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Hof.

Der 61-jährige Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in das Klinikum Hof. Da die Verletzungen vorerst nicht eindeutig zu bestimmen waren, war auch ein Rettungshubschrauber der Deutschen Luftrettung im Einsatz.

61-Jähriger war stark betrunken - Hund mit im Auto

Grund für den Überschlag dürfte wohl die erhebliche Alkoholisierung des Mannes von 2,7 Promille gewesen sein. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Die Unfallaufnahme zog sich über zwei Stunden hin, aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers musste die A93 in Richtung Hochfranken kurzzeitig voll gesperrt werden.

Glück im Unglück hatte der Hund des Mannes, der bei dem Unfall mit im Auto war. Er blieb unverletzt und wurde vor Ort durch die Feuerwehr betreut. Später wurde er ins Tierheim Hof verbracht.