Sachbeschädigung in Selbitz (Landkreis Hof): Am Montag (31. August 2020) kam es in der Selbitzer Mühlgasse zu einer Sachbeschädigung an einem Opel. An mehreren Stellen wurde der Lack des Wagens beschädigt. Dies berichtet die Polizei.

Zudem wurden am Freitag (4. September 2020) bei der Polizeiinspektion Naila drei weitere Sachbeschädigungen an diversen Autos angezeigt. Bei diesen Fällen wurde als Tatzeit ebenfalls der 31. August angegeben. Auch hier war der Lack der Fahrzeuge verkratzt worden.

Kreisbewegungen ziehen Lack in Mitleidenschaft: 5000 Euro Schaden

In zwei Fällen konnten die Verursacher - zwei spielende Kinder im Kindergarten- beziehungsweise Grundschulalter - ermittelt werden.

Laut Polizei wollten die beiden Kinder die Autos „waschen“. Hierfür nahmen sie Dreck vom Boden auf. In dem Dreck befanden sich allerdings kleine Steine. Durch die Kreisbewegungen am Lack wurde dieser schlussendlich deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Folgen sind verheerend: Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

"Vermutlich waren die Kinder auch die Verursacher der anderen beiden Beschädigungen", berichtet die Polizei. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09282/979040 bei der Polizeiinspektion Naila zu melden.

Symbolfoto: Pixabay