Am Freitag (13. August 2021) haben einige Jugendliche auf einem Freizeitgelände in Schwarzenbach am Wald in der Nailaer Straße einen Geburtstag gefeiert. Ein zunächst Unbekannter kam ohne Einladung zu der Feier und belästigte zwei junge Frauen, wie die Polizeiinspektion Naila am Samstag (14. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Als die zwei Frauen gehen wollten, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Störenfried und drei weiteren Partygästen, in dessen Verlauf der Unbekannte auch nicht davor zurückschreckte, auf Frauen einzuschlagen. Zwei Frauen und ein Mann wurden herbei leicht verletzt. Nun muss der Störenfried mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.