Der Gründer der Rehau AG, Helmut Wagner, ist am Sonntag (24. Januar 2021) verstorben, teilt das Unternehmen mit. Er sei "im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen." "Sein unternehmerischer Geist wird uns auch zukünftig Leitlinie sein."

Mit nur 23 Jahren hatte Wagner im Jahr 1948 in Rehau (Landkreis Hof) das Unternehmen gegründet. Als die Firma Zulieferer für die Produktion des VW-Käfers wurde, begann der Aufstieg des Unternehmens.

Heute ist die REHAU AG in den Bereichen Bau, Automotive und Industrie tätig. Das Unternehmen verfügt über rund 20.000 Mitarbeiter an weltweit 170 Standorten. In Rehau ist der Hauptverwaltungssitz mit den Bereichen Automotive und Industrie angesiedelt, in Erlangen-Eltersdorf ist der Verwaltungssitz des Geschäftsfeldes Bau und in Helmbrechts der Sitz der Medizinsparte (eigenständiger Bereich: Raumedic AG).

Wie das Unternehmen mitteilt, wird noch ein Nachruf auf Helmut Wagner folgen.

Die Rehau AG leidet, wie viele andere Unternehmen, unter der Corona-Krise. Im Juli wurde mitgeteilt, dass der Standort in Bayreuth komplett geschlossen wird.