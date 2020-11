Wir veröffentlichen an dieser Stelle den Polizeibericht der Polizeiinspektion Hof - ungekürzt und ohne redaktionelle Bearbeitung. Hier der Bericht vom Sonntag, 22.11.2020, im Wortlaut:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

HOF. In der Zeit von Mittwoch, den 18.11.2020, 10:00 Uhr, bis Freitag, den 20.11.2020, 13:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, einen ordnungsgemäß auf einem Anwohnerparkplatz des Anwesens Sigmundsgraben 50 geparkten VW Golf. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der geparkte VW wurde linksseitig im Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hof unter der Tel.-Nr.: 09281/704-0 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

HOF. Seine unsichere Fahrweise wurde einem 16jährigen am Samstagabend in der Ferdinand-Porsche-Straße zum Verhängnis. Die deshalb auf den Fahrzeugführer aufmerksam gewordene Streife der Polizeiinspektion Hof, stellte im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der 16jährige hatte Fahrübungen durchgeführt. Die 45 jährige Fahrzeughalterin saß hierbei auf dem Beifahrersitz. Auch sie wird mit einer Anzeige wegen des Ermächtigens als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen müssen.

Corona – Maskenpflicht

HOF. Wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz müssen sich nun drei junge Männer, bzw. Jugendliche, aus Stadt und Landkreis Hof verantworten. Die drei Personen verschiedener Hausstände im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, wurden am Samstagabend durch eine Streife der Polizeiinspektion an einer Bushaltestelle am Oberen Anger ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen. Sie gaben an, zuvor gemeinsam im Stadtgebiet Hof unterwegs gewesen zu sein.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

HOF. Am Samstag, den 21.11.2020, in der Zeit von 22:17 Uhr bis 22:52 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Standrohr eines Verkehrszeichens am Rekkenzeplatz. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Corona-Party aufgelöst

HOF. Nach einer Mitteilung über eine Ruhestörung in einer Wohnung in der Königstraße, konnten durch die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hof am Samstagabend insgesamt sieben Personen verschiedener Hausstände angetroffen werden. Es wurde gemeinsam gefeiert und Alkohol konsumiert. Die Party wurde aufgelöst. Es folgen Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.