Polizeibericht der Polizeiinspektion Hof vom Samstag, 17.07.2021

Mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen

HOF. Einen mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof festgenommenen 22jährigen Hofer konnten Beamte der PI Hof an seiner Wohnanschrift festnehmen. Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.700€ nicht bezahlen konnte, wurde dieser verhaftet und in die JVA Hof überstellt.

Einbruch in Gartenhütte

HOF. Im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, schraubte ein bisher unbekannter Täter in der Kleingartenanlage in der Plauener Straße in Hof eine Tür ab und entwendete anschließend mehrere Werkzeuge aus der Hütte. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 bei der PI Hof zu melden.

Unfallflucht auf dem Kauflandparkplatz

HOF. Am Freitag, den 16.07.2021, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Kaufland in Hof in der Hans-Böckler-Straße einen dort geparkten Pkw. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 bei der PI Hof zu melden.

Mülltonnenüberdachung beschädigt

HOF. Deutlich alkoholisiert sprang ein 17jähriger Hofer von einem Mauervorsprung auf das darunter liegende Dach des Mülltonnenplatzes. Hierbei wurde das Dach beschädigt. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte der junge Mann eindeutig als Täter identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

HOF. Am späten Freitagnachmittag kontrollierten Hofer Zivilbeamte einen BMW-Fahrer in der Oelsnitzer Straße in Hof. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten bei dem 31jährigen Mann festgestellt. Eine Blutentnahme war die Folge. Zudem muss er mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

Betäubungsmittel sichergestellt

HOF. Bei der Kontrolle eines 20jährigen Hofers wurde in dessen Hosentasche eine geringe Menge Kräutermischung aufgefunden und sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Schlägerei und anschließender Diebstahl

HOF. Nachdem ein 20jähriger Hofer ein unversperrtes Fahrrad mitnehmen wollte, kam es zunächst zu einem verbalen Streit mit dem Eigentümer des Fahrrades. Im weiteren Verlauf schlug der Beschuldigte dann seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Diese unübersichtliche Situation nutzte eine weitere anwesende Person und versuchte einen Rucksack zu entwenden. Dies konnte jedoch durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten verhindert werden.

Schlägerei und Fußtritte unter Partygästen

OBERKOTZAU. Auf einer privaten Feier gerieten 26jähriger Mann aus Oberkotzau und dessen Lebensgefährtin zunächst in einen verbalen Streit. Ein weiterer anwesender Mann versuchte den Streit zu schlichten und wurde daraufhin von dem 26jährigen mit mehreren Fußtritten und Faustschlägen traktiert. Dies wiederum nahm eine 15jährige zum Anlass, um sich in den Streit einzumischen. Sie trat dem vorherigen Aggressor ebenfalls mehrfach gegen den Kopf. Da alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen, wurden entsprechend Blutentnahmen durchgeführt.

