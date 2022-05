Am frühen Donnerstagnachmittag (05.05.2022) ereignete sich in Gottsmannsgrün in der Gemeinde Berg (Landkreis Hof) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau starb.

Gegen 13.40 Uhr stieß in der Straße „Am Eiskeller“ ein Kleintransporter mit einer Fußgängerin zusammen, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug erfasste die 85-Jährige beim Rückwärtsfahren und überrollte sie. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag die ortsansässige Seniorin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 30-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof war vor Ort und zog einen Gutachter hinzu, der die Polizeikräfte bei der Klärung des Unfallhergangs unterstützte.