"Hofer Sommervergnügen" mit Riesenrad startet an diesem Wochenende

OB mietet Riesenrad für "Hofer Sommervergnügen"

Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat die Initiative ergriffen und ein Riesenrad gemietet. Im Rahmen des Hofer Sommervergnügens gibt es zahlreiche Attraktionen in der Innenstadt. Einige Buden stehen bereits, aktuell wird das Riesenrad aufgebaut. "Es gab schon allerhand, aber ein Riesenrad stand da noch nie", freut sich Eva Döhla. Besonders der Perspektivwechsel von oben soll den Ort positiv besetzen.

Das Ziel des Sommervergnügens: "Uns ist es wichtig, Spaß und Lebensfreude in die Stadt zu bringen. Und wir wollen den Daheimgebliebenen aus unserer Stadt und der Region zusätzlich schöne Stunden in Hof bereiten", so die Oberbürgermeisterin.