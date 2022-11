Bereits am Montag, 21. November 2022, öffnete der Weihnachtsmarkt in der Hofer Altstadt seine Pforten. Wie die Stadt Hof mitteilt, werde er am Freitag, 25. November 2022, offiziell mit entsprechendem Rahmenprogramm eröffnet.

Um 16.30 Uhr findet eine ökumenische Andacht in der Marienkirche statt. Sie wird von Pfarrer Fleischmann und Dekan Müller gehalten. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch den Posaunenchor des CVJM, unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Stanek.

Im Anschluss an die Andacht wird die Oberbürgermeisterin der Stadt Hof, Eva Döhla (SPD), zusammen mit dem Nikolaus und dem Christkind auf den Treppen vor der Marienkirche den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Auch die Beleuchtung des Marktes wird dann eingeschaltet.

Nach der Eröffnung fahren das Christkind und der Nikolaus gemeinsam mit einer Pferdekutsche durch den Markt und verteilen Süßigkeiten an die Kinder.

Ab 17:30 Uhr wird der CVJM-Posaunenchor auf der Bühne neben der Glühwein-Pyramide die Besucher des Weihnachtsmarktes unterhalten.

Programm Kalenderwoche 48

Die BesucherInnen des Hofer Weihnachtsmarktes dürfen sich in der kommenden Woche auf folgendes Programm freuen:

Montag, 28.11.2022

15.00 Uhr Kinder-Programm

18.00 Uhr Duo „Katka & Henry“

Dienstag, 29.11.2022

15.00 Uhr Kinder-Programm

18.00 Uhr Duo „sunbow“

Mittwoch, 30.11.2022

15.00 Uhr Kinder-Programm

18.00 Uhr Leos Musikstudio

Donnerstag, 1.12.2022

15.00 Uhr Kinder-Programm

18.00 Uhr Bine und Bernd Günther

Freitag, 2.12.2022

15.00 Uhr Kinder-Programm

18.00 Uhr Mittendrin

Samstag, 3.12.2022

13.00 Uhr Gruppe Bastschuh (auf dem Markt)

14.00 Uhr Pferde-Kutsche (beim Kugelbrunnen)

14.00 Uhr Kinder-Programm

17.00 Uhr Christkind (auf dem Markt)

18.00 Uhr Mittendrin

Sonntag, 4.12.2022

13.30 Uhr Haisla-Musikanten (auf dem Markt)

14.00 Uhr Pferde-Kutsche (beim Kugelbrunnen)

14.00 Uhr Kinder-Programm

14.30 Uhr Stelzenläufer-Familie Peppers (auf dem Markt)

17.00 Uhr Christkind (auf dem Markt)

18.00 Uhr Stadtkapelle Rehau