Hof vor 5 Minuten

Promenadenkonzert im Biergarten

Von Slowenien bis Oberfranken - Bine und Bernd Günther zeigen musikalische Vielfalt

Im Biergarten am Theresienstein in Hof findet am Sonntag, 15. Mai, ein Promenadenkonzert statt. Dabei zeigt das Künstlerpaar, Bine und Bernd Günther, ihre musikalische Vielfalt. Von slowenischen bis oberfränkischen Liedern und von Schlagern bis Swing ist alles dabei.