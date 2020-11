Grillparty in Oberfranken von Polizei beendet: Eine Streife war am Samstagabend (14. November 2020) um 20.45 Uhr in der Marienstraße in Hof unterwegs, berichtet die Polizei. Dabei kam sie einer unerlaubten Grillparty auf die Schliche.

Die Beamten sahen, dass sich vier Männer in einer geschlossenen gastronomischen Einrichtung zum gemeinsamen Grillen trafen.

Männer aus verschiedenen Haushalten - Polizei greift durch

Da sie alle aus unterschiedlichen Hausständen stammen, ist das in Corona-Zeiten verboten. "Das Verhalten der Männer stellt jeweils eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz dar", erläutert die Polizei.

Die Polizisten beendeten die Grillparty in Hof und leiteten entsprechende Ermittlungen ein.